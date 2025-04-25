Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı
HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi EXPO yolunda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yaya Geçidinde Kaza - Son Dakika
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