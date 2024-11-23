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Hatay'da Yaya Tren Kazası

Hatay\'da Yaya Tren Kazası

18 yaşındaki B.G., hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

23.11.2024 22:22
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Hatay'da hemzemin geçitten geçmek isterken trenin çarptığı 18 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yaşandı. İskenderun ilçesinden Adana istikametine giden yük treni, araç trafiğine kapalı olan hemzemin geçidi kullanan 18 yaşındaki yaya B.G. isimli gence çarptı. Kazada yaralanan genç, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı genç, olay yerindeki müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yaya Tren Kazası - Son Dakika

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