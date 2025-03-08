Hatay\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Hatay'da3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu Adliye kavşağında yaşandı. Sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği Volkswagen marka 52 AY 487 plakalı araç, refüje çıktı. Aynı bölgede Hyundai marka 31 ABH 692 plakalı otomobil ve Opel marka 35 ATA 545 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Refüje çıkan araç vinç yardımıyla, diğer 2 araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - HATAY