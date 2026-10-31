Hatay Defne\'de kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay Defne'de kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesinde Döver Seyir Terası yakınındaki yol kenarı kayalıklarından düşerek yaralanan vatandaş, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yaralı, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde yol kenarındaki kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Döver Seyir Terası yakınlarında meydana gelen olayda kayalıklardan düşen vatandaş için bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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