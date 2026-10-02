Hatay Defne\'de vatandaşlara ait bireysel konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay Defne'de vatandaşlara ait bireysel konteyner yanarak kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bireysel konteyner, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Defne içesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede vatandaşlara ait bireysel konteyner bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner zarar gördü.
Kaynak: İHA
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