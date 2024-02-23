Hatay Emniyetinden DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Hatay Emniyetinden DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

23.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:36
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Hatay emniyetinden DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede terör örgütü DEAŞ ve El Kaide militanlarının olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak şafak vakti 22 Şubat günü 5 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.A., A.E., S.E., A.E.M. ile S.E. saklandıkları ikamette yakalandı. Emniyete getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeyle sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken H.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hatay Emniyetinden DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama
Kaynak: İHA

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