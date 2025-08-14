Hatay'ın Yayladağı'nda Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Yayladağı ilçesi Çaksına Mahallesi Kızılkaya mevkiinde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, sarp kayalıklara rağmen gece karanlığında yangına müdahaleyi sürüyor.

"Biz ilk başta küçük çaplı yangın sanmıştık ama büyük yangın"

Yangının sarp kayalıklarda olması nedeniyle müdahalenin zor olduğunu ifade eden Niyazi Kadife adlı vatandaş, "Biz camiye geçecektik. Kızılkaya mevkiinde yangın çıktığına dair muhtara telefon geldi. Biz ilk başta küçük çaplı yangın sanmıştık ama büyük yangınmış. Ormanlık alan, sarp ve kayalık olduğu için müdahale edemiyoruz. Ekipler ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ama yüksek dağlar olduğu için onlar da müdahale edemiyorlar. Yanmasın diye müdahale ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda orman yangınlarının önüne geçeriz. İnşallah en kısa zamanda söner ve biz de rahatlarız. Yangın yerleşim yerine yakın değil" ifadelerini kullandı.