Hatay İskenderun'da aranan şahıs, 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay İskenderun'da aranan şahıs, 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun\'da aranan şahıs, 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay İskenderun'da polis ekipleri, hakkında 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan ve uyuşturucu suçundan aranan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da polis ekipleri, hakkında 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunan Ö.D.'yi İskenderun'da yakaladı.

Ö.D.'nin, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı belirtildi.

Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ö.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ö.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
İskenderunUyuşturucu3. SayfaGüvenlikGüncelPolisHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı
İngiltere’den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya’ya son anlarda mat oldu İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu
Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
09:11
Çeşme Belediyesi’ne operasyon Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:39
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 09:50:03. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da aranan şahıs, 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei