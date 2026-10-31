Hatay İskenderun\'da ters dönen otomobilde yaralanan 3 kişi HBB ekiplerince kurtarıldı

Hatay İskenderun'da ters dönen otomobilde yaralanan 3 kişi HBB ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sakarya Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, HBB ekiplerince araçtan kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.
Kazada yaralanan 3 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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