Hatay İskenderun'da vanada mahsur kalan yavru kedi sanayideki müdahaleyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay İskenderun'da vanada mahsur kalan yavru kedi sanayideki müdahaleyle kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun\'da vanada mahsur kalan yavru kedi sanayideki müdahaleyle kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun Sakarya Mahallesi'nde havuz borusuna giren yavru kedi vana içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri boruyu kesip sanayide vanaya müdahale etti ve yavru kediyi kurtardı. Yavru kedi sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.

Hatay'da girdiği borunun vanasında sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan havuzun borusuna girmeye çalışan yavru kedi, vana içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. Yavru kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek boruyu kesti ve kediyi çıkarmak için soluğu sanayide aldı. Sanayide vanaya yapılan müdahalenin ardından yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yavru kedi, sağlık kontrollerinin sağlanması için veteriner hekime teslim edildi. Yavru kedinin acı çekerken çıkardığı sesleri esnasında itfaiye ekiplerinin çalışmaları yürekleri ısıttı.

Kaynak: İHA
Hayvan Haklarıİskenderun3. SayfaSakaryaİtfaiyeGüncelHatayYaşamkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:17
Burak Yılmaz Süper Lig’e geri döndü İşte yeni takımı
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:40:19. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da vanada mahsur kalan yavru kedi sanayideki müdahaleyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei