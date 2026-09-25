Hatay İskenderun\'da vanada mahsur kalan yavru kedi sanayideki müdahaleyle kurtarıldı

Hatay'da girdiği borunun vanasında sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan havuzun borusuna girmeye çalışan yavru kedi, vana içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. Yavru kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek boruyu kesti ve kediyi çıkarmak için soluğu sanayide aldı. Sanayide vanaya yapılan müdahalenin ardından yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yavru kedi, sağlık kontrollerinin sağlanması için veteriner hekime teslim edildi. Yavru kedinin acı çekerken çıkardığı sesleri esnasında itfaiye ekiplerinin çalışmaları yürekleri ısıttı.