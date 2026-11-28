Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kumlu ilçesinde bir oto tamircide bulunan aracın motor kısmına yavru kedi girdi. Aracın motor bölümünden miyavlama sesi duyan vatandaşlar, kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmayı denedi; ancak başarı sağlayamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için müdahaleye başladı. Ekipler, aracın bazı parçalarını sökerek yaptıkları müdahaleyle yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan yavru kedi koruma altına alındı.