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Hatay'ta Kaçak Deterjan ve Kimyasal Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'ta Kaçak Deterjan ve Kimyasal Madde Ele Geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda bin 200 litre kaçak deterjan ve 11 bin 500 kilo kimyasal madde ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemenin piyasa değeri 11 milyon 487 bin TL olarak belirlendi.

Hatay\'ta Kaçak Deterjan ve Kimyasal Madde Ele Geçirildi
22.12.2023 - 12:28,
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde bin 200 litre kaçak deterjan ve 11 bin 500 kilo kimyasal madde ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak deterjan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Baskında 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 11 bin 500 kilo deterjan yapımında kullanılan kimyasal madde, bin 200 litre üretilmiş deterjan ve çok sayıda üretim makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemenin piyasa değerinin 11 milyon 487 bin TL olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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