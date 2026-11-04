Hatay Yayladağı\'nda 34 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti, dönerci mühürlendi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de aralarında bulunduğu tüm vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren El Melekiy isimli döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastaların 8'i hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta tedavi edildi. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden numune alındı. Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Numune sonuçlarının beklendiği olayda, tedavileri tamamlanan hastaların tamamının taburcu edildiği öğrenildi.