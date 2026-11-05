Hatay Yayladağı'nda sel yolu bozdu, itfaiye mahsur kalan 12 balıkçıyı kurtardı - Son Dakika
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Hatay Yayladağı'nda sel yolu bozdu, itfaiye mahsur kalan 12 balıkçıyı kurtardı

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Hatay Yayladağı\'nda sel yolu bozdu, itfaiye mahsur kalan 12 balıkçıyı kurtardı
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Hatay Yayladağı\'nda sel yolu bozdu, itfaiye mahsur kalan 12 balıkçıyı kurtardı
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Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın yol açtığı taşkında Karamağara yolu tahrip oldu. Selin zarar verdiği yolda mahsur kalan 12 balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde selin etkisiyle yolların zarar gördüğü bölgede mahsur kalan 12 balıkçıyı, itfaiye ekibi kurtardı.

Meteorolojini şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da hava şartları vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava kırsal mahallelerde ve kent merkezinde taşkınlara neden oldu. Taşkınların etkili olduğu Karamağara yolu tahrip oldu. Balık tutmaya gelen 12 kişi, selin etkisiyle yolların zarar gördüğü bölgede mahsur kaldı. Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede balıkçıların yardımına yetişen ekipler, mahsur kalan 12 balıkçıyı kurtardı. Balıkçılar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Yayladağı3. SayfaİtfaiyeGüncelHataySon Dakika

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