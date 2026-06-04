İskenderun'da gemiden kaçan angus denizde yüzdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda, sevkiyat esnasında gemiden düşen angusun denizde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz limanlarında biri olan İskenderun Körfezi'ne, belli aralıklarla yurt dışından angus cinsi sığırlar geliyor. Angus cinsi sığırları taşıyan gemi, İskenderun limanına yanaştı. Gemide bulunan anguslardan biri, sevkiyat esnasında gemiden kaçarak denize düştü. Denizde yüzerek kaçmaya çalışan angusun o anları kameraya yansıdı. Bir süre denizde yüzen angus, ekiplerce kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Görüntülerde; sevkiyat sırasında kaçan sığırın denizde yüzdüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY