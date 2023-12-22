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Hava almak için çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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Hava almak için çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki kadın, sabah saatlerinde hava almak için çıktığı camdan düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

22.12.2023 - 21:17,
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Hava almak için cama çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi

6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki kadın sabah saatlerinde hava almak için çıktığı camdan düştü. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Şükran A. sabah uykusundan uyanınca rahatsızlığından dolayı camı hava almak için açtı. Bu esnada fenalaşan 63 yaşındaki kadın dengesini kaybedip 6. kattan düştü. Durum üzerine komşular hemen 112 ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Acar'ın yakınları fenalık geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(ABO-EA-İHS)

Hava almak için çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi
Kaynak: İHA
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Bursa, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hava almak için çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava almak için çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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