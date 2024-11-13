Havadan Trafik Denetimi: 777 Araç Sorgulandı

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Denizli- Aydın otoyolunda cayrokopter ile havadan gerçekleştirdiği uygulamalarda 777 araç ve sürücüsünü sorguladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarmaları Denizli-Aydın otoyolunda cayrokopter ile havadan trafik uygulaması gerçekleştirdi. Havdan yapılan denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve şüpheli görülen araçlar Sarayköy ve Honaz Kocabaş gişelerinde durdurularak denetlendi. Yapılan uygulamada 777 araç ve sürücünün sorgulanması yapılırken, karayolları trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ