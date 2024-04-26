Havza'da 2 Katlı Ahşap Ev ve Depo Yangında Yok Oldu - Son Dakika
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Havza'da 2 Katlı Ahşap Ev ve Depo Yangında Yok Oldu

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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

26.04.2024 04:04  Güncelleme: 04:16
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Havza'da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu.

Ortaklar Mahallesi'nde bulunan Seyfettin Tural'a ait 2 katlı ahşap evde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evi sararken, samanlık ve depo da alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta bulunan yaklaşık 300 balya saman ile depoda bulunan zirai aletler de zarar gördü.

Mahalle sakinleri, yangına müdahale eden ekiplere yardımda bulunurken evde kimsenin kalmadığı öğrenildi.

Havza\'da 2 Katlı Ahşap Ev ve Depo Yangında Yok Oldu
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Havza'da 2 Katlı Ahşap Ev ve Depo Yangında Yok Oldu - Son Dakika
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