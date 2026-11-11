Havza'da araçlarda 195 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Havza'da araçlarda 195 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Havza\'da araçlarda 195 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Havza\'da araçlarda 195 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Havza ilçesinde polisin araçlarda yaptığı aramada 195 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 195 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza ilçesinde iki şüphelinin bulunduğu araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 195 bin adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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