Havza\'da araçlarda 195 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 195 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza ilçesinde iki şüphelinin bulunduğu araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 195 bin adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.