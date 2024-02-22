HDP önündeki evlat nöbeti bin 634. gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat mücadelesi sürdüren aileler, bin 634 gündür sürüyor.
Çocuğu Zafer'in Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okurken HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Sabire Aydın, evladı için Samsun'dan gelip HDP binasının önünde mücadelesini sürdürüyor.
Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Aydın, "Samsundan oğlum Zafer için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyorum. Oğlum 2017 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okurken arkadaş olma amacıyla kendisine yaklaşan HDP'liler tarafından kandırıldı. Sonrasında oğlum Suriye'ye gönderildi. Oğluma çağrım, ne olursun dön. Adının Zafer olduğu gibi bize zaferler yaşat. Ben HDP il binasının önünde sen gelene kadar mücadeleme devam edeceğim" dedi.
2015 yılında çocuğu Mikail'in Marmara Üniversitesi'nde okul okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden Yusuf Erdinç ise, HDP'lilerin evladının elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiğini söyledi.
Erdinç, şunları kaydetti:
" Van'dan Diyarbakır'a gelerek kandırılıp kaçırılan oğlum Mikail için nöbetimi sürdürüyorum. Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesi'nde okul okurken kandırıldı. 2. sınıfta HDP'liler tarafından kandırarak götürdüler. Evladımın nereye götürüldüğünü bilmiyorum. 2015'ten bu yana evladımın peşindeyim. Herhangi bir izine rastlamadım. Oğluma çağrım, gel. Devletimize teslim ol. Elindeki kalemi kırıp silah verdiler.
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