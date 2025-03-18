Helikopter kazasında şehit olan askerin eşine bıraktığı videolu son mesaj yürekleri dağladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Helikopter kazasında şehit olan askerin eşine bıraktığı videolu son mesaj yürekleri dağladı

Helikopter kazasında şehit olan askerin eşine bıraktığı videolu son mesaj yürekleri dağladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin havada temas etmesi sonucu düşen helikopterde şehit düşen 6 askerden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşine gönderdiği videolu mesaj yürekleri dağladı.

18.03.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin havada temas etmesi sonucu düşen helikopterde şehit düşen 6 askerden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşine gönderdiği videolu mesaj yürekleri dağladı. Kazadan birkaç ay önce uçuş sırasında çekilen 9 saniyelik videoyu eşi Bahar İpek'e "Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş" diyerek gönderdiği videoyu paylaşan Bahar İpek, şehit eşinin kendisine "Bir gün beni herkes unutacak ama ne olur unutma" dediğini gözyaşları içinde anlattı.

Olay, 9 Aralık 2024 Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait 2 askeri helikopter, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalandı. Keçiborlu ilçe merkezi yakınlarında havada temas eden helikopterlerden biri güvenli iniş yaparken, diğeri ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna yakın boş araziye düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Düşen UH-1 tipi askeri helikopterde bulunan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile Teğmenler Mustafa Atakan Dut, Ceyhun Kalyoncu ve Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Talha Nergis şehit oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir teğmen ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"Eşimi aradığım dakika şehit olmuş"

Şehitlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşi Bahar İpek, kazanın olduğu gün yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İpek, "Sabah 06.36'da bana 'Günaydın eşim' diye mesaj attı. Her zaman öğle saatlerinde uyanan birisiydim ama o gün istemsizce erkenden uyandım. 10.56'da eşime mesaj attım, iletildi ama aradığımda açmadı. 11.00'de tekrar aradım, meğer helikopteri düşmüş ve tam o an şehit olmuş" dedi.

"Olay sonrası hastaneye gittiğimde ortalık mahşer yeri gibiydi"

Kazadan sonra helikopterin düştüğünü sosyal medyada görünce eşine mesaj attığını söyleyen İpek, "Ona 'Hayatım, birinde bir şey var mı?' diye yazdım. Cevap gelmedi. Telefonu kapalıydı. Şarjı bitmiştir diye düşündüm. Onun olabileceğini aklıma bile getirmedim, çünkü burası terör bölgesi değildi. Anneme haber verdiğimde hemen ağlamaya başladı. Hastaneye gittiğimizde ortalık mahşer yeri gibiydi. Şehit olduğunu orada bana söylediler ama o an hiçbir şey anlamadım. Eve döndüğümde taziye çadırını görünce gerçeği anladım" dedi.

"Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş"

Şehit Hüseyin İpek, uçuş sırasında çektiği bir videoyu eşine göndermiş ve "Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş" demişti. Bahar İpek, eşinin son emanetini gözyaşları içinde İhlas Haber Ajansı ekibiyle paylaşarak, "O ölmedi, çünkü şehitler ölümsüzdür. Hep hissediyormuş, yazdığı mesajlarda bana anlatıyormuş ama ben anlamamışım. Sürekli 'Ben ölürsem bunu yap, şunu yap' diyordu ama ben hiçbir zaman anlamamışım" ifadelerini kullandı.

"O bana hem eş hem babaydı"

Babasının da emekli askeri personel olduğunu ve 2019 yılında hayatını kaybettiğini belirten İpek, eşi "O benim her şeyimdi. Bana hem eş hem baba oldu. Onunla evlenirken şehit olacağını bilseydim yine evlenirdim" diyerek vefasını dile getirdi.

Rüyalarına giren şehit eşinden unutulmayacak mesaj

Bahar İpek, şehit eşi Hüseyin İpek'in sürekli rüyalarına da girdiğini belirtti. En son Sevgililer Günü'nde onu rüyasında gördüğünü söyleyerek, "O gün çok ağlamıştım, çünkü yalnız geçirdiğim ilk Sevgililer Günü'ydü. Bekledim, kapıdan gelecek sandım ama gelmedi. Aradan tam 98 gün geçti. 7-8 kez rüyama geldi. Rüyamda bana 'Kimsenin yanında ağlamayacaksın, ben sana böyle mi öğrettim? Ben hep yanındayım, güçlü olacaksın. Bir gün beni herkes unutacak ama sen unutma' dediğini söyledi.

Şehit Hüseyin İpek, geride bıraktığı emanetler ve unutulmaz hatıralarıyla, eşinin evinde oluşturduğu özel köşede yaşatılmaya devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Astsubay Kıdemli Çavuş, Hüseyin İpek, Helikopter, Keçiborlu, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Helikopter kazasında şehit olan askerin eşine bıraktığı videolu son mesaj yürekleri dağladı - Son Dakika

İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
İtfaiye personelinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti İtfaiye personelinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
SGK’dan köklü değişiklik Haksız yere işten çıkarılanlar da artık işsizlik maaşı alabilecek SGK'dan köklü değişiklik! Haksız yere işten çıkarılanlar da artık işsizlik maaşı alabilecek
Simpsonlar’ın 2025 kehaneti doğru çıktı 4 ülke resmen karanlığa gömüldü Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:46 AB’den Ukrayna’ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 11:32:34. #7.13#
SON DAKİKA: Helikopter kazasında şehit olan askerin eşine bıraktığı videolu son mesaj yürekleri dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.