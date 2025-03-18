Helikopter kazasında şehit olan askerin eşine bıraktığı videolu son mesaj yürekleri dağladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin havada temas etmesi sonucu düşen helikopterde şehit düşen 6 askerden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşine gönderdiği videolu mesaj yürekleri dağladı. Kazadan birkaç ay önce uçuş sırasında çekilen 9 saniyelik videoyu eşi Bahar İpek'e "Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş" diyerek gönderdiği videoyu paylaşan Bahar İpek, şehit eşinin kendisine "Bir gün beni herkes unutacak ama ne olur unutma" dediğini gözyaşları içinde anlattı.

Olay, 9 Aralık 2024 Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait 2 askeri helikopter, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalandı. Keçiborlu ilçe merkezi yakınlarında havada temas eden helikopterlerden biri güvenli iniş yaparken, diğeri ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna yakın boş araziye düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Düşen UH-1 tipi askeri helikopterde bulunan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile Teğmenler Mustafa Atakan Dut, Ceyhun Kalyoncu ve Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Talha Nergis şehit oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir teğmen ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"Eşimi aradığım dakika şehit olmuş"

Şehitlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşi Bahar İpek, kazanın olduğu gün yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İpek, "Sabah 06.36'da bana 'Günaydın eşim' diye mesaj attı. Her zaman öğle saatlerinde uyanan birisiydim ama o gün istemsizce erkenden uyandım. 10.56'da eşime mesaj attım, iletildi ama aradığımda açmadı. 11.00'de tekrar aradım, meğer helikopteri düşmüş ve tam o an şehit olmuş" dedi.

"Olay sonrası hastaneye gittiğimde ortalık mahşer yeri gibiydi"

Kazadan sonra helikopterin düştüğünü sosyal medyada görünce eşine mesaj attığını söyleyen İpek, "Ona 'Hayatım, birinde bir şey var mı?' diye yazdım. Cevap gelmedi. Telefonu kapalıydı. Şarjı bitmiştir diye düşündüm. Onun olabileceğini aklıma bile getirmedim, çünkü burası terör bölgesi değildi. Anneme haber verdiğimde hemen ağlamaya başladı. Hastaneye gittiğimizde ortalık mahşer yeri gibiydi. Şehit olduğunu orada bana söylediler ama o an hiçbir şey anlamadım. Eve döndüğümde taziye çadırını görünce gerçeği anladım" dedi.

"Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş"

Şehit Hüseyin İpek, uçuş sırasında çektiği bir videoyu eşine göndermiş ve "Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş" demişti. Bahar İpek, eşinin son emanetini gözyaşları içinde İhlas Haber Ajansı ekibiyle paylaşarak, "O ölmedi, çünkü şehitler ölümsüzdür. Hep hissediyormuş, yazdığı mesajlarda bana anlatıyormuş ama ben anlamamışım. Sürekli 'Ben ölürsem bunu yap, şunu yap' diyordu ama ben hiçbir zaman anlamamışım" ifadelerini kullandı.

"O bana hem eş hem babaydı"

Babasının da emekli askeri personel olduğunu ve 2019 yılında hayatını kaybettiğini belirten İpek, eşi "O benim her şeyimdi. Bana hem eş hem baba oldu. Onunla evlenirken şehit olacağını bilseydim yine evlenirdim" diyerek vefasını dile getirdi.

Rüyalarına giren şehit eşinden unutulmayacak mesaj

Bahar İpek, şehit eşi Hüseyin İpek'in sürekli rüyalarına da girdiğini belirtti. En son Sevgililer Günü'nde onu rüyasında gördüğünü söyleyerek, "O gün çok ağlamıştım, çünkü yalnız geçirdiğim ilk Sevgililer Günü'ydü. Bekledim, kapıdan gelecek sandım ama gelmedi. Aradan tam 98 gün geçti. 7-8 kez rüyama geldi. Rüyamda bana 'Kimsenin yanında ağlamayacaksın, ben sana böyle mi öğrettim? Ben hep yanındayım, güçlü olacaksın. Bir gün beni herkes unutacak ama sen unutma' dediğini söyledi.

Şehit Hüseyin İpek, geride bıraktığı emanetler ve unutulmaz hatıralarıyla, eşinin evinde oluşturduğu özel köşede yaşatılmaya devam ediyor. - ISPARTA