Hendek'te Fabrika Patlaması: 21 Yaralı - Son Dakika
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Hendek'te Fabrika Patlaması: 21 Yaralı

Hendek\'te Fabrika Patlaması: 21 Yaralı

Oba Makarna fabrikasındaki patlamada 21 yaralı tespit edildi, 2’si entübe durumda.

15.09.2024 15:40
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek'teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Şuana kadar fabrika fabrika bölgesinden toplam 21 yaralı tespit edildi. Bunların 12 tanesi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Yaralılarımızdan 2 tanesi entübe durumda" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz, TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gitti. Vali Karadeniz, incelemeleri sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"2 yaralı entübe edildi"

Vali Yaşar Karadeniz, "Saat 13.15 itibariyle ilimiz Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında patlama ve bunun akabinde yangın olduğuna dair ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, emniyet, AFAD ve orman personelleri sevk edildi. Şuana kadar fabrika fabrika bölgesinden toplam 21 yaralı tespit edildi. Bunların 12 tanesi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Yaralılarımızdan 2 tanesi entübe durumda"

"Toplam 59 vardiya personeli var"

Karadeniz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Fabrika yetkililerinin 'İçeride başka kimsenin olmadığını düşünüyoruz' şeklinde son tespitleri bize ulaştı. Yine de sistemlerini kontrol ediyorlar. Bugün burada toplam 57 işçi, 2'de mutfak görevlisi olmak üzere 59 vardiya personeli var. Bunların da sadece bir kısmı patlama olan bölgede olduğunu söylüyorlar. Yine de son rakamı öğrenince bizde sizlerle paylaşacağız. Bizim de ümidimiz bu doğrultuda. Patlamanın ilk tespitlere göre değirmen bölümünde olduğu şeklinde bir kanaat var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin cumhuriyet başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda, emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Şuanda 2 entübe yaralımız var. Zaten kendi imkanlarıyla gidenlerin durumları iyi. Bunun yanında 2 de ağır yaralımız var. Sonuçta şuanda içeri tespit için girilmesi lazım. Ondan sonra ki kısmı işin adli süreci. Dediğim gibi, cumhuriyet başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda işin adli kısmı yürütülecektir" - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te Fabrika Patlaması: 21 Yaralı - Son Dakika

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