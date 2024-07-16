Hendek'te kavgada hayatını kaybeden genç için şüpheli ve kavgaya karışanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Hendek'te kavgada hayatını kaybeden genç için şüpheli ve kavgaya karışanlar adliyeye sevk edildi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan bir kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç için olayın şüphelisi ve kavgaya karışan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavga, Başpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş ve genç kanlar içerisinde yere yığılarak hayatını kaybetmişti.

16.07.2024 11:58
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24 yaşındaki genç kavgada hayatını kaybetmişti, olayın şüphelisi ve kavgaya karışanlar adliyede

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin olayın şüphelisi ve kavgaya karışan 3 kişi emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kavga, Başpınar Mahallesi'nde 13 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Efeve Okan Ç.isimli dört arkadaş ile R.A.arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga esnasında R.A. tarafından göğsünden bıçaklanan Yunus Efe kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Efe, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Efe'yi bıçaklayan R.A. ile olaya karışan B.K.G., C.C.D. ve Okan Ç. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hendek\'te kavgada hayatını kaybeden genç için şüpheli ve kavgaya karışanlar adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te kavgada hayatını kaybeden genç için şüpheli ve kavgaya karışanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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