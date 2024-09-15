Hendek\'teki Fabrika Patlaması: 30 Yaralı, 1 Ölü

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 30 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı fabrikaya ait yeni görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasının adeta bir cephanelik gibi patladığı olayda 30 kişi yaralandı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralanan 6 vatandaştan 2'si entübe edildi. Soğutma çalışmaları esnasında hafif yaralanan 3 itfaiye eri ise ayakta tedavi altına alındı. 5 yaralının taburcu edildiği öğrenilirken, patlama bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yaralıların tedavileri ise Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Düzce'de bulunan hastanelerde devam ediyor.

Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi

Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, patlama anının şiddetini gözler önüne serdi. Adeta cephanelik gibi patlayan fabrika savaş alanına döndü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine destek veren Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekiplerinin de fabrika içerisinde sürdürdükleri çalışmalar görüntülendi. - SAKARYA