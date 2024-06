3.Sayfa

Her Babalar Günü'nde şehit edilen ailesini ziyaret ediyor

32 yıl önce PKK'nın katlettiği ailesinin acısı dinmiyor

Baba Ahmet Gök:

"Kızım 40 günlük bebekti daha tırnakları bile çıkmamıştı. 8 benim ailemden ve akrabalarım olmak üzere bu köyden 10 şehit verdik"

"PKK terör örgütü 60 yıldır hiçbir şey yapamadılar ve yapmazlar çünkü bir insan Allah ve Peygamber yolunda yürümezse Allah o insanların işini rast getirmez ve iflah olmazlar"

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesi Seki köyünde 32 yıl önce teröristlerce düzenlenen, 8'i çocuk 10 kişinin katledildiği saldırıda şehit olanlar, Babalar Günü'nde unutulmadı.

PKK'lı teröristlerce 22 Haziran 1992'de gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden iki aylık Ayşe ve Haşim Gök, 3 yaşındaki Emrullah Gök, 9 yaşındaki Gülbahar Tunç, 7 yaşındaki Sultan ve Erdal Gök, 11 yaşındaki Abdurrahman Gök, Hamdiye Gök, Behçet Tunç ve Latife Oğuz, her Babalar Günün'de ziyaret ediliyor.

Her Babalar Günü'nde şehit ailesini ziyaret ettiğini dile getiren Baba Ahmet Gök, "'Burası Seki köyüdür Gercüş ilçesine bağlıdır. Bu olaydan sonra Batman'a yerleştim çünkü burada tamamen ailem şehit oldu. Her Babalar Günü ailemin şehitliğini ziyaret ediyorum. Bugünde Babalar Günü şehitlerimin mezarı başına geldim, onları ziyaret ettim. Her Babalar Günü'nde Allah kısmet ederse geliyoruz, şehit olan çocuklarımı ziyaret ediyoruz. Onlarla vedalaşıyorum, dua ediyorum böyle bir duygu yaşıyorum"dedi.

"Kızım, 40 günlük bebekti, daha tırnakları bile çıkmamıştı"

"Herkesin çocukları babalarına hediye getiriyor ama ben ise her Babalar Günü'nde şehitlerimi ziyaret ediyorum sanki şehitlerim bana dünyaları hediye olarak veriyorlar, bu duyguyu hissediyorum" diyen Gök, "Ama acıları kalbimden çıkmıyor bu acıyı sürekli kalbimde taşıyorum. Olay 1992 yılında meydana geldi. Benim çocuklarımın hiçbir suçu yoktu. Hepsi de küçük ve günahsızdı. Kızım 40 günlük bebekti daha tırnakları bile çıkmamıştı. Annem 85 yaşındaydı rahmetli eşim 35 yaşındaydı.8 benim ailemden ve akrabalarım olmak üzere bu köyden 10 şehit verdik. PKK terör örgütü 60 yıldır hiçbir şey yapamadılar ve yapmazlar çünkü bir insan Allah ve Peygamber yolunda yürümezse Allah o insanların işini rast getirmez ve iflah olmazlar. PKK terör örgütü, dış güçlerin emri altında çalışıyor. Hiçbir zaman Kürt halkını savunmadılar. Bende Kürdüm, bu şehit olanlar Kürt değil miydi, Kürt çocukları değil miydi? Ne yaptılar? Hepsini şehit ettiler. Daha 40 günlük bebek tırnakları bile çıkmamıştı. Bu insanların ne hakkı vardı bu masum çocuklara ne hakkı vardı" diye konuştu.

Şehitliğin yerini eski Batman Valisi Hulisi Şahin tarafından yapıldığını hatırlatan Gök, "Allah razı olsun, çok minnettarım. Çok teşekkür eder ve kurban bayramınızda canı gönülden kutluyorum. İlçe komutanlarımız ve ilçe Kaymakamız Muhammed Öztaş'a ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Şehit ziyaretine gelen anneler ise Kürtçe ağıtlar yakıldı.