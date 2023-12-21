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Hindistan'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı - Son Dakika
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Hindistan'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı

Hindistan'daki Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havaalanı'nda, Uganda'dan gelen bir kadın, peruğunun içine gizlediği bir kilo ağırlığında 1 milyon değerinde kokainle yakalandı. Güvenlik güçleri, kadının peruğunu jiletle kesti ve peruğun altında bir milyon dolarlık eroin çıktı. Ayrıca kadının sutyeninde de gizlediği bir miktar eroin bulundu. Uyuşturucu kaçakçıları, daha önce de havaalanı güvenliği önlemlerini aşmak için perukları kullanmışlardı.

Hindistan\'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı
21.12.2023 - 14:50,  Güncelleme: 14:59
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Hindistan'daki Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havaalanı'nda, Uganda'dan gelen bir kadın peruğunun içine gizlediği bir kilo ağırlığında 1 milyon değerinde kokainle yakalandı.

İhbar üzerine kadını gözaltına alan güvenlik güçleri, kadının peruğunu jiletle kesti. Peruğun altında bir milyon dolarlık eronin çıktığı anlara ait görüntüler polis tarafından yayınlandı.

Havalimanı güvenlik görevlileri, peruğunun yanı sıra kadının sutyeninde de gizlediği bir miktar eroin bulduklarını söyledi.

Aynı havalimanında, geçmişte ped ,viski şişelerinde gizlenmiş eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçıları, daha önce de havaalanı güvenliği önlemlerini aşmak için perukları kullanmışlardı. Geçen yıl, Kolombiya'da iki kadın, uyuşturucuyu peruklarına dikerek taşımaya çalışırken yakalandı. Plastiklere sarılı 900 gram kokain bulundu ve bir kadın 200 gram daha fazlasını genital bölgesine sakladığını itiraf etti. İkinci kadının peruk içinde 650 gram, vajinasının içinde ise beyaz bir torba içinde sarılı 200 gram daha sakladığı belirlendi.

Hindistan'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı
Hindistan'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı
Hindistan'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Uruguay, India, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da bir kadın havalimanında peruğuna sakladığı 1 milyon dolar değerinde kokainle yakalandı - Son Dakika
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