Hindistan\'da yasadışı inşa edilen caminin yıkılması şiddet olaylarına yol açtı

Hindistan'da yasadışı inşa edildiği iddiasıyla bir caminin yıkmasının ardından çıkan şiddet olaylarında en az 4 kişi hayat.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Haldwani kentinde yasadışı olduğu iddia edilen bir cami ve bitişiğindeki medresenin yıkılması şiddet olaylarının patlak vermesine yol açtı. Çıkan olaylarda protestocular çevredeki araçları ateşe verip, polise taş attı. Polis ise kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, eylemler sırasında en az 4 kişinin öldüğü, aralarında polis ve gazetecilerin de bulunduğu en az 80 kişinin yaralandığı belirtildi. Çıkan olayların ardından Haldwani'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bölge Hakimi Vandana Singh, caminin devlet arazisinde kaçak olarak inşa edilmesi ve dini yapı olarak bildirilmemesi nedeniyle mahkeme kararıyla yıkıldığını söyledi. Söz konusu kararın herhangi bir topluluğa yönelik olmadığını belirten Singh, yetkililerin cami yönetimine yıkım konusunda önceden bilgi verdiğini ifade etti.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise yaptığı açıklamada, hükümetin kötü niyetli kişilere karşı en katı önlemleri alacağını ifade ederek, "Polise, bu unsurlarla sert bir şekilde mücadele etmesi için talimat verildi. Kundakçılık yapan ve taş atan her isyancının kimliği tespit ediliyor. Düzen ve huzuru bozan kötü niyetli hiçbir kişi bağışlanmayacak" dedi.
Hindistan'da hükümet aralarında cami ve medreselerin de bulunduğu yasadışı yapıların yıkılmasına karar vermişti. Haldwani kentindeki Banbhoolpura bölgesinde Ocak 2023'te büyük bir bölümü Müslüman 50 binden fazla kişiye Hindistan Demiryolları'na ait arazide yasadışı olarak yaşadıkları iddiasıyla tahliye emri verilmiş ve geniş kapsamlı gösteriler düzenlenmişti. Yıkımlar, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla durdurulmuştu. - YENİ DELHİ
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