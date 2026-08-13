Hindistan'da Konteyner Gemisi Kıyıya Çarptı
Singapur bandıralı gemi, dümen arızasıyla Hindistan'da nehir kıyısına vurdu. Yaralı yok.
Hindistan'da Singapur bandıralı konteyner gemisi, dümen arızası nedeniyle nehir kıyısına çarptı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
Singapur bayraklı konteyner gemisi Nawata Bhum, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta'daki Syama Prasad Mookerjee Limanı'na seyir halindeyken Hooghly Nehri kıyısına çarptı. Yerel medya, 3 Ağustos'ta Malezya'nın Port Klang limanından yola çıkan 147 metrelik geminin, manevra sırasında dümeninin sıkıştığını belirtti. Olayda yaralanan olmadı. Paylaşılan videolarda, konteyner yüklü geminin nehir kıyısına doğru ilerlediği ve ardından sete çarptığı görüldü.
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