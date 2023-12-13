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Hindistan Parlamentosunda Güvenlik İhlali - Son Dakika
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Hindistan Parlamentosunda Güvenlik İhlali

Hindistan parlamentosunda milletvekili sıralarına atlayan bir kişi, milletvekilleri tarafından dövüldü. Güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Hindistan Parlamentosunda Güvenlik İhlali
13.12.2023 - 20:35,
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Hindistan parlamentosunda milletvekili sıralarına atlayan kişi, milletvekilleri tarafından tekme tokat dövüldü.

Hindistan'da 13 Aralık 2001'de silahlı kişiler tarafından parlamentoya düzenlenen silahlı saldırının yıldönümünde güvenlik ihlali yaşandı. Parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da devam eden görüşmeler sırasında bir kişi, ziyaretçi bölümünden milletvekili sıralarına atladı. Meclise renkli sis bombası atan kişi, milletvekilleri tarafından tekme tokat dövüldü. Güvenlik ihlalinin ardından oturuma ara verilirken, güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Lok Sabha Başkanı Om Birla yaptığı açıklamada, "Konuyu araştırıyoruz ve Delhi Polisinden soruşturmaya katılmasını istedik" ifadelerini kullandı. Parlamentonun dışında ise protesto düzenleyen 2 kişi, polis tarafından gözaltına aldı.

Hindistan'da 22 yıl önce parlamento binasına düzenlenen silahlı saldırıda, 8'i polis olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik güçleri, 5 saldırganı etkisiz hale getirmişti. Hindistan saldırıdan Pakistan merkezli bir grubu sorumlu tutmuştu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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