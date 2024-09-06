Erzurum'da Bomba İhbarı Üzerine Uçuşlar İptal - Son Dakika
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Erzurum'da Bomba İhbarı Üzerine Uçuşlar İptal

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Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak bomba ihbarı sebebiyle Erzurum'a acil iniş yaptı. İhbar sonrası güvenlik önlemleri alındı ve uçakta incelemeler başlatıldı. Erzurum'dan yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

06.09.2024 19:49
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Hindistan uçağına bomba ihbarı: Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı

ERZURUM - Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak bomba ihbarı sebebiyle Erzurum'a acil iniş yaptı.

Hindistan'ın Mumbai kentinden havalanan Boeing 787-9 tipi yolcu uçağı Almanya'nın Frankfurt kentine gidecekti. Ancak hiç beklenmedik bir ihbar geldi. İhbar uçakta bomba olabileceği yönündeydi. İhbar geldiği esnada Erzurum semalarında olan uçak kentin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Erzurum Havalimanı'nda güvenlik güçleri harekete geçti. Yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi ve uçak içerisinde incelemeler başladı. Güvenlik güçleri uçak içerisindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Erzurum'dan yapılması planlanan Erzurum - İstanbul ve Erzurum - Ankara uçak seferleri iptal edilince bekleyen yolcular otobüslerle otellere gönderildi.

Erzurum\'da Bomba İhbarı Üzerine Uçuşlar İptal
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Bomba İhbarı Üzerine Uçuşlar İptal - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Bomba İhbarı Üzerine Uçuşlar İptal - Son Dakika
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