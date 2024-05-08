Hırsıza eşyaları getirmesi için para teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırsıza eşyaları getirmesi için para teklifi

Hırsıza eşyaları getirmesi için para teklifi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden eşya çalınırken, ev sahibi sosyal medyada yayınladığı video ile hırsıza eşyalarını geri alması karşılığında para teklif etti. Ev sahibi, hırsıza 'Eşya ihtiyacın varsa eşya da alırım' dedi.

08.05.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Aferin" dediği hırsıza eşyaları getirmesi için para teklif etti

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden eşya çalınırken, ev sahibi, sosyal medyada yayınladığı video ile tebrik ettiği hırsıza, eşyalarını para karşılığı geri alacağı çağrısında bulunup, "Eşya ihtiyacı varsa eşya da alırım" dedi.

Sivas'ta bulunan Uğur Saygı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine, eşi ve kayınvalidesi uyuduğu sırada pencereden giren hırsızlar, evdeki komidin, TV, laptop, süpürge makinesini çaldı. Sabah eve hırsız girdiğini fark eden aile fertler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sivas'ta bulunan Uğur Saygı, sosyal medyada paylaştığı video ile hırsıza seslendi.

"Aferin güzel bir hırsızlık"

Evine giren hırsız ya da hırsızların evindeki vişne çürüğü komidin ve puf takımı, pembe renkli süpürge makinesi ve plazma TV'yi çaldıklarını söyleyen Saygı, "Hırsız kardeşe sesleniyorum; O'nu ödüllendireceğim. Neyse paran vereceğim. Eşyaları sakın sağa sola verme. Beni sosyal medya üzerinden ara. Neyse emeğini vereceğim. Aferin güzel bir hırsızlık. Öyle fazla hırsızlık yapmayın. Bileğinizin hakkıyla ada gibi çalışım. Sakın eşyaları satma. Eşyaları ver ben senin paranı IBAN'dan atacağım. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun güzel bir hırsızmışsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Edirne, Keşan, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsıza eşyaları getirmesi için para teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Semih Kılıçsoy: Transferde Beşiktaş’ın çıkarları doğrultusunda hareket ediyorum Semih Kılıçsoy: Transferde Beşiktaş'ın çıkarları doğrultusunda hareket ediyorum
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:16:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsıza eşyaları getirmesi için para teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement