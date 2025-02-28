Hırsızlar Kameralara Yakalandı

3.Sayfa

Hırsızlar önce kameralara, sonra jandarma dedektiflerine yakalandı

Çaldıkları paralarla ziyafet yapmışlar

NEVŞEHİR - Nevşehir ve Niğde'de çeşitli tarihlerde hırsızlık yapan çete önce güvenlik kameralarına sonrada Jandarma dedektiflerine yakalandı. Hırsızlar çaldıkları paralar ile de kendilerine ziyafet çektiği görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Liderliğini Coşkun K.'nın yaptığı çete Hatay'dan Niğde ve Nevşehir'e geldi. Yol üstünde gözüne kestirdikleri ev ve işyerlerine giren çete son olarak Nevşehir Merkeze bağlı Uçhisar Beldesinde bulunan bir eve girdi. Yapılan ihbarlar sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile hırsızların yakalanması için çalışma başlatan JASAT ve Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayın yaşandığı günlere ait yaklaşık 30 bin araç ve 1600 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Güvenlik kamera kayıtlarında 4 kişilik çeteden 3 kişinin hırsızlık yapacakları ev ve iş yerlerine girdikleri, 1 kişinin ise elinde silah ile bahçede tedbir amaçlı gözlem yaptığı belirlendi. Hırsızlar ayrıca girdikleri ev ve iş yerinde güvenlik kameralarının birisini tabure üzerine çıkarak, diğerini ise masa üstüne çıkarak sopa ile açısını değiştirdi. O anlar yine aynı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Restorana giderek ziyafet yapmışlar

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma dedektifleri hırsızların Nevşehir'de son işlerinden sonra çaldıkları paranın bir kısmı ile restorana giderek kendilerine ziyafet çektikleri belirlendi. Yapılan 1 aylık çalışma sonrası hırsızlık olayını Hatay ilinde ikamet eden Çoşkun K. ve beraberindeki F.Y., C.Y. ve Ş.K. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri Hatay ilinde bulunan Coşkun K.'ın ikametine operasyon düzenledi. Operaysan da Şüpheli Coşkun K. gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan adli aramada 2 bin 550 dolar, 4 bin 780 TL, 7 adet altın bilezik, 3 adet altın kolye, 2 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 11 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 14 gram altın, 1 adet büyük altın, 1 adet küçük altın, 2 adet flash bellek, 1 adet kasatura, 1 adet tarihi eser kama, 1 adet cep saati ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda; hırsızlık olayına karışan şüphelilerin Niğde'de 2, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Eskiyaylacık köyünde bulunan bir evden ve Nevşehir merkezde bulunan bir işletmeden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan Coşkun K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari olan 3 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.