Hırsızlık İçin Vurdu, Altınlarıyla Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık İçin Vurdu, Altınlarıyla Yakalandı

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Adana'da hırsızlık için ensesinden vurulan kadının altınları, suçlu tarafından Gaziantep'te bozdurulurken ele geçirildi.

21.01.2025 11:38
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Ensesinden yaralanan kadın altınları için vurulmuş

Adana'nın Feke ilçesinde ensesinden vurulmuş halde bulunan kadının, eve hırsızlık amaçlı giren bir kişi tarafından vurularak kolundaki 25 ve 30 gram ağırlığındaki bileziklerinin çalındığı ortaya çıktı

Katil zanlısı Gaziantep'te kuyumcuda bilezikleri bozdururken Adana polisine yakalandı

ADANA - Adana'da Feke ilçesinde evinden ensesinden vurulmuş halde bulunan kadının, eve hırsızlık amaçlı giren bir kişi tarafından vurularak kolundakı 25 ile 30 gram ağırlığındaki bileziklerinin çalındığı ortaya çıktı. Şüpheli Adana polisi tarafından Gaziantep'te altınları satarken yakalandı.

Olay, 22 Aralık günü ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Mahallesi'nde saat 15.00'da meydana geldi. İddiaya göre evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kızıoluk'u Feke Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıoluk Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kamera kaydı incelemelerinde cinayet saatlerinde Mustafa Kaan Ergen geçişini tespit etti. Özel güvenlik görevlisi olan Ergen'in bir süre önce işten ayrıldığını tespit eden polis, teknik ve fiziki takibe aldı.

"Altınları bozdurmaya giderken otoyolda aracı bozuldu"

Cinayet büro amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin ortak teknik ve fiziki takip çalışması sonucu şüphelinin altınları bozdurmaya Gaziantep'e gittiği belirlendi. Polis, şüpheliyi Gaziantep'e kadar takibe aldı. Gaziantep'e 25 kilometre kala Mustafa Kaan Ergen'in kullandığı otomobil bozuldu. Bunun üzerine Ergen, oto kurtarma çağırdı. Gelen oto kurtarma ile aracını yükleyip Gaziantep'e sanayiler sitesine gitti.

"Altınları satarken polis yakaladı"

Burada otobüse binen Ergen, Şahinbey İlçesine bağlı Alabey Mahallesi Hacı Veli Caddesi'ndeki kuyumcuların olduğu bölgeye gitti. İki, üç kuyumcu gezen Mustafa Kaan Ergen, en sonundan bir kuyumcuya girdi. Müyesser Kızıoluk'tan çaldığı 25 ve 30 gramlık bilezikleri bozdurdu. Paranın bir kısmını nakit alan Ergen, bir kısmını da banka hesabına alacağı sırada cinayet ve Feke polislerine kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Feke'ye götürülen Ergen, polislere olayı gerçekleştirdiği tabancanın da yerini gösterdi. Polis şüpheliyle birlikte suç aletini bulunduğu yerden çıkarttı.

"Katilin kan donduran ifadesi"

Emniyette sorguya alınan Mustafa Kaan Ergen, "Gaziantep'te altın daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Kadını tanıyordum, altınları olduğunu biliyordum. Evinin önünden geçiyordum, kapısı açık görünce içeri girdim. Amacım hırsızlıktı sadece ama mutfakta kadının sesi gelince arkasından ensesine tabancam ile ateş açtım. Sonra elindeki bilezikleri çalıp kaçtım. Altınlar ise Gaziantep'te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Maddi sıkıntılarımdan dolayı yaptım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Kaan Ergen,, 'Kasten öldürme', 'Konut içerisinde silahlı yağma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralanan Müyesser Kızıoluk'un Adana Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor. Öte yandan, şüpheli Mustafa Kaan Ergen'in evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık İçin Vurdu, Altınlarıyla Yakalandı - Son Dakika

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