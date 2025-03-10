Hırsızlık suçlusu Darıca\'da yakalandı

Bursa'da işlediği "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Bursa'da gerçekleştirdiği "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö.'nün (43) kentte olduğu tespit edildi. Darıca'da polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ