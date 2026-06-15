Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. (26) yakalandı. İşlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ