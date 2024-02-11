Hırsızlık yapan kaçak göçmen yakalandı, sağlık kontrolüne götürüldüğünde doğum yaptı
JASAT'ın göçmen operasyonundan detaylar ortaya çıktı
DENİZLİ- Denizli'de 43 kaçak göçmenin yakalandığı ve 2'si yabancı 5 organizatörün tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Yakalanan kadın göçmenlerden 2'sinin hırsızlık yaptığı anlar ortaya çıkarken, gözaltındaki bir kadın ise doğum yaptı. Tutuklanan organizatörün "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir" şeklindeki paylaşımı ise tepki çekti.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 43 kaçak göçmenin Pamukkale ilçesinde bulunan bir pansiyonda saklandığını belirledi. JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarını M.Ö., N.E., B.G., N.Ç., E.A., İ.Y., G.E., C.S., M.A.A., M.Ç., M.A. ile yabancı uyruklu J.E.F.E. ve L.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Denizli ve Muğla'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 13 organizatör kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2'si yabancı uyruklu 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Göçmen operasyonunun detayları ortaya çıktı
Operasyon öncesinde takibe alınan kaçak göçmenler arasında bulunan 2 yabancı uyruklu kadının, bir marketten hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Kadınların hırsızlık anlar, iş yerinin kameralarına anbean yansıdı.
Yakalandıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen 34 yaşındaki yabancı uyruklu Blandenie N.L., bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Meva Ela ismi verilirken, bebek ve annesinin ihtiyaçları jandarma personelleri tarafından karşılandı.
Organizatörden ilginç paylaşım
Öte yandan organizatör olarak yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu şüphelinin, ajansına dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'nun "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir" sözünü yazarak, insanları da bu şekilde etkilediği tespit edildi.
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