Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E., ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlıkla Yargılanan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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