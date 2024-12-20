Hırsızlıkla Yargılanan Kadın Hamileliğinden Tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlıkla Yargılanan Kadın Hamileliğinden Tutuklandı

78 yıl hapis cezası olan kadın, hamilelik raporunun geç gelmesi nedeniyle tutuklandı.

20.12.2024 23:22
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Hırsızlık suçundan 78 yıl hapis cezası olan 24 yaşındaki kadın, 5'inci çocuğuna hamileliğinin raporunu alamadığı için tutuklandı

Daha önceki tüm hapis cezalarına, hamile veya küçük çocuğu olduğu için erteleme almış

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 90'dan fazla suç kaydı bulunan, ifadeye yönelik 13 aranma kaydı ve 4 ayrı hırsızlık suçundan 78 yıl 9 ay hapis cezası olan 24 yaşındaki 4 çocuk annesi şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 90'ın üzerinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan, ifadeye yönelik 13 aranması ve 4 ayrı hırsızlık suçundan 65 yıl 165 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Seher C. ve akrabası Sultan C. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan Seher C., ifadeye yönelik arandığı suçlarının birinden tutuklandı. Daha önce yargılandığı 4 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Seher C.'nin tüm cezalarını hamile veya küçük çocuk sahibi olduğu için ertelettiği, şuanda da 5'inci çocuğuna hamile olduğu fakat hamilelik raporunun mahkemeye yetişmediği için tutuklandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli Sultan C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çok sayıda suç kaydı ve 78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Seher C.'nin cezaevinde olduğu süreçte hamile olduğunu kanıtlayan sağlık raporu alması halinde cezalarının tekrar erteleneceği ve serbest bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlıkla Yargılanan Kadın Hamileliğinden Tutuklandı - Son Dakika

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