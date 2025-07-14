Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık suçu nedeniyle 14 Yıl 6 Ay 3 Gün Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan toplam 14 YIL 6 AY 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G. adlı şahıs Antakya Güzelburç Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY