Hisarcık'ta Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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Hisarcık'ta Dolandırıcılar Yakalandı

Yaşlı çifti dolandıran 2 zanlı, 230 saatlik kamera incelemesiyle Manisa'da yakalanıp tutuklandı.

21.11.2024 23:59
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Hisarcık'ta yaşlı çifti dolandıran zanlılar, 230 saatlik kamera incelenmesiyle yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çiftin para ve altınlarını alan 2 şahıs, İlçe Emniyet Amirliğince kurulan 20 kişilik ekibin 230 saatlik kamera incelenmesiyle Manisa'da yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2024 tarihinde Hisarcık ilçe merkezinde yaşayan yaşlı çiftin evine gelen şahıslar, kendilerini jandarma olarak tanıtıp yüklü miktarda para ve altınlarını alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği olayı aydınlatmak için 20 kişilik özel ekip kurarak, 6 gün boyunca 30 güvenlik kamerasından yaklaşık 230 saatlik kayıtları tek tek inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlıların Manisa'da ikamet ettikleri sonucuna ulaşan Hisarcık Emniyeti, Y.K. ve B.Ş.K isimli zanlıların Manisa'daki adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar, ilçeye getirerek sorgulandı.

Y. K. ve B. Ş. K emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Emet Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hisarcık Emniyetinin dolandırıcılık olayını kısa sürede çözmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hisarcık'ta Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

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