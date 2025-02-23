Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kütahya\'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

23.02.2025 22:54
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da Hisarcık- Simav karayolunda kavşakta Halil İbrahim Y. yönetimindeki araç ile İsmail O. idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yön levhalarına çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Halil İbrahim Y. ve İsmail O. ile araçlardaki yolculardan Emine O., Fatma A., Gülcan E., Hakan E. ve Hanife Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Hisarcık Devlet Hastanesi ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Casper:
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