Hız Limitine Uymayan Kamyona Cezası: 12 Bin 427 Lira - Son Dakika
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Hız Limitine Uymayan Kamyona Cezası: 12 Bin 427 Lira

Hız Limitine Uymayan Kamyona Cezası: 12 Bin 427 Lira

Geyve'de 139 km/s hızla giden otomobilin yetişemediği kamyona 12 bin 427 lira ceza kesildi.

05.05.2025 10:10
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Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda 139 kilometre hızla giden otomobilin bile yetişemediği kamyona 12 bin 427 lira trafik cezası kesildi.

Görüntü, sık sık tır-kamyon gibi büyük araç kazalarıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz günlerde kaydedildi. Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan ve 06 DHE 214 plakalı kamyon sürücüsü hız limitini tanımadı. Yüksek hızda giden kamyona, aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. "Yetişmek için çıktığımız hız. Hala daha yetişemiyoruz" ifadeleri ile kaydedilen görüntülerde, otomobilin 139 kilometre hıza ulaştığı ve ancak hala kamyona yetişmekte zorluk çektiği görüldü. Konuya ilişkin Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince aracıyla birlikte istasyona getirilen kamyonda aracın takograf verileri incelemesi neticesinde sürücüye 12 bin 427 lira idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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