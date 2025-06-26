Hız Sınırını Aşan Motosikletçilere Cezalar Yağdı

Erzincan'da hız sınırlarını aşıp, trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları da sosyal medya hesaplarında paylaşıp takipçi kazanmaya çalışan motosiklet sürücüleri, Emniyet Müdürlüğünün ilgili ekipleri tarafından tespit edilerek cezaiyi müeyyide uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından hız sınırının aşıldığı anları, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve kaska takılan kamera ile çekip paylaşan motosiklet sürücülerini birer birer tespit ediyor.

İncelemelerin ardından ekiplerce tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince para cezası uygulanıyor. - ERZİNCAN