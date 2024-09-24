Hizbullah İsrail Hava Üslerine Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah İsrail Hava Üslerine Füze Saldırısı Düzenledi

Hizbullah İsrail Hava Üslerine Füze Saldırısı Düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki hedeflere 6 füze fırlattı, İsrail ordusu 20 füze ateşlendiğini duyurdu.

24.09.2024 11:05
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri havaalanı, 2 hava üssü ve bir patlayıcı fabrikasını 6 füzeyle hedef aldı. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine 20 füze fırlatıldığını, bazıların imha edildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak amacıyla İsrail'in kuzeyindeki Afula şehrinin batısında yer alan Megiddo Havaalanı'na Fadi-1 ve Fadi-2 füzeleriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca Hayfa şehrindeki ve kuzeydeki İsrail güçleri için önemli bir lojistik merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nün Fadi-2 ve Amos Üssü'nün Fadi-1 füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı. İsrail'in Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Zikhron bölgesindeki bir patlayıcı fabrikasının ise Fadi-2 füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

"20 füze fırlatıldı"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenlerinin etkinleştirildiği, Lübnan'dan 20 füze ateşlendiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu engellediği, bazılarının ise açık alanlara düştüğü ve yangına yol açtığı belirtildi.

İsrail, dün 35'i çocuk 492 kişiyi öldürdü

Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine dün "Kuzey Okları" adını verdiği operasyonla gerçekleştirdiği saldırılarda 35'i çocuk 492 kişi hayatını kaybederken, bin 645 kişi ise yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah İsrail Hava Üslerine Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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