Japonya'da merkez üssü Hokkaido eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
Japonya'nın Hokkaido eyaleti 5,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.47'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Hokkaido eyaletindeki Urakawa kasabası olduğu kaydedildi. Hokkaido'nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. - TOKYO
Son Dakika › 3.Sayfa › Hokkaido'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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