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Hollanda'da Aranan Şahıs Alanya'da Yakalandı

Hollanda adli makamlarınca 'kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.T., Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Hollanda\'da Aranan Şahıs Alanya\'da Yakalandı
03.01.2024 - 10:53,
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Hollanda adli makamlarınca "kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Alanya ilçesinde yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda adli makamlarınca "kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.T. için harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Alanya ilçesinde olduğu tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hollanda'da Aranan Şahıs Alanya'da Yakalandı - Son Dakika


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