Hollanda Mahkemesi, İsrail'e F-35 Parça İhracatını Durdurma Kararı Verdi - Son Dakika
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Hollanda Mahkemesi, İsrail'e F-35 Parça İhracatını Durdurma Kararı Verdi

Hollanda Mahkemesi, İsrail\'e F-35 Parça İhracatını Durdurma Kararı Verdi

Hollanda'da temyiz mahkemesi, insan hakları örgütlerinin itirazını kabul ederek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda kullandığı F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının 7 gün içinde Hollanda tarafından durdurulmasına hükmetti. Mahkeme, F-35 parçalarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanılma riskinin açık olduğunu belirtti.

12.02.2024 13:59
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Hollanda'da temyiz mahkemesi, insan hakları örgütlerinin itirazını kabul ederek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda kullandığı F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının 7 gün içinde Hollanda tarafından durdurulmasa hükmetti.

Uluslararası Af Örgütü ve Oxfam'ın Hollanda'daki şubelerinin de aralarında bulunduğu çeşitli insan hakları örgütleri, F-35 parça tedarikinin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği geniş çaplı ve ciddi insancıl hukuk ihlallerine katkıda bulunduğunu savunarak Hollanda hükümeti hakkında dava açmıştı. Mahkeme, Aralık ayında açılan davayı reddederek hükümete, siyasi ve silah ihracatı konularında daha fazla özgürlük alanı tanınması gerektiği savunmuştu. Temyiz mahkemesi ise siyasi ve ekonomik kaygıların savaş hukukunun açık bir şekilde ihlal edilmesinin önüne geçemeyeceğini kaydederek, kararı reddetti. Temyiz mahkemesi, Hollanda hükümetinin İsrail'e yapılacak F-35 savaş uçakları parçalarının ihracatını 7 gün içinde durdurması kararını verdi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "İhraç edilen F-35 parçalarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanılma riskinin açık olduğu inkar edilemez" denildi. Temyiz mahkemesi, F-35'lerin Gazze'ye yönelik saldırılarda kabul edilemez sivil kayıplara yol açabileceğini bildirdi. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

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