Hong Konglu Kadın 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı - Son Dakika
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Hong Konglu Kadın 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı

Hong Konglu Kadın 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı
11.06.2026 12:20
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57 yaşındaki Siu G., sahte hesapla dolandırıldı; Türkiye'deki hesaplara para gönderildi.

Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki Siu G. adlı bir kadın, arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı ve kendisini Amerikalı olarak tanıtan sahte bir hesap tarafından 2.5 milyon dolar dolandırıldı. Dolandırılan kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında paranın Türkiye'deki hesaplara gönderildiği ve çekildiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hong Kong'da yaşayan Siu P. (57), arkadaşlık sitesi üzerinden kendisini "Richard" olarak tanıtan ve sahte bir fotoğraf kullanan hesabın sahibi ile tanıştı. Kadın, kendisini Amerikalı olarak "Richard" hesabını kullanan kişi ile yaklaşık iki yıl boyunca yalnızca yazışarak iletişim kurdu. Şüpheli kişinin mağdur kadına "Ben bazı işlerden dolayı Türkiye'deyim. Yatırım yapacağım. Para lazım" dediği öğrenildi. Kadın 2020 ile 2022 yılları arasında farklı banka hesaplarına toplam 2.5 milyon dolar para gönderdi.

2.5 milyon dolarlık para transferinin ardından dolandırıldığını fark eden kadın, Hong Kong'daki adli makamlara başvurarak şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde paraların gönderildiği hesapların Türkiye'de bulunduğu belirlenince, Hong Kong'lu kadın Türkiye'de bulunan bir avukata vekalet vererek suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paranın Türkiye'de 6 farklı kişinin banka hesabına gönderildiğini tespit etti. Ekipler hesap sahiplerinin paraları çektiğini tespit ederken, Gözaltına alınan şüphelilerden bir tanesi hesabına 80 bin dolar gönderildiğini, bu parayı "Richard" olarak tanıdığı Nijerya uyruklu bir kişiye teslim ettiğini söyledi. Şüpheli ifadesinin devamında "Richard" olarak tanıdığı kişiyle bir partide tanıştığını iddia etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda paranın teslim edildiği belirtilen Nijerya uyruklu kişinin Kingsley O. Olduğu belirlendi. Kingsley O. İsimli şüpheli ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin gelen paraları memleketi Nijerya'ya gönderdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Türkiye, Finans, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hong Konglu Kadın 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı - Son Dakika

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