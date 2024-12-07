Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt

Hülya Avşar\'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki\'den yanıt

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen ünlü şarkıcı Deniz Sekiz, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Seki, Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına dayanamadı. O günleri konuşmak istemediğini dile getiren Seki, Avşar'ın ısrarlı soruları karşısında ''Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim'' cevabını verdi.

07.12.2024 14:44  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Deniz Seki hakkında daha sonra yine bir yakalama kararı çıkarılmış ve ünlü isim 15 Kasım 2014'te tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt

AVŞAR'IN ISRARINA DAYANAMADI

Cezaevinden çıktıktan sonra müzik kariyerine odaklanan ünlü şarkıcı, son olarak Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Avşar'ın ünlü isme cezaevi günlerini sorması Seki'yi gerdi. "Orayı konuşmak istemiyorum" demesinin ardından Hülya Avşar'ın ısrarlı sorularına devam etmesi sonucu Seki, dayanamayarak cevap verdi.

"Ben şunu öğrenmek istiyorum" diyen Avşar'ın sözünü Deniz Seki "Oraları açmayalım ne olur" diyerek kesti. Avşar "Oraları açmayacağım ama" deyince Deniz Seki kendini tutamadı ve "Deyip deyip..." diyerek tepki gösterdi.

Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt

Avşar yine devam etti ve "Cezaevine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana" diyen Avşar'a Seki şu yanıtı verdi: "Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim"

Seki'nin cezaevi ile ilgili konuştuğu programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Avşar, Deniz Seki, Televizyon, Cezaevi, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdar Erişen:
    deniz seki motorize ekiplerde ?? 8 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Bi hapse de hülya girip tımarlanmaaı lazımm.. kesin bi vergi kaçırması vardır arastırılsın ya da sebebe gerek yok AKP ZATEN KAFASINA GORE ATIYOR İÇERİ.. 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş insan 0 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    cehenem odunları bunlar sanı yorki hep dünyada kalacaklar örnek almıyorlarmı ölen milyonlarca sanıtcıdan enyakın dostlarından dahada günaha devam ediyorlar dahada azmışlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 10 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:48 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’de sular durulmuyor Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'de sular durulmuyor
19:46 Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
19:11 Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi
18:57 Türkiye’de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 16:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.