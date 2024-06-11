Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlu bulundu - Son Dakika
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Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlu bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Jüri, federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve yasa dışı olarak silah bulundurmak suçlarından Hunter Biden'ı tamamından suçlu buldu. Bu karar, bir başkan görevdeyken aile üyesinin suçlu bulunduğu ilk kez yaşanan bir durumdur. Hunter Biden'ın cezası jürinin kararını takip eden 120 gün içinde belirlenecek ve kasımdaki başkanlık seçimlerinden önce açıklanacak.

11.06.2024 19:23
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri kararını verdi. Jüri, 3 saatlik görüşmenin ardından Hunter Biden'ı hakkındaki federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasa dışı olarak silah bulundurmak suçlarından tamamından suçlu buldu.

Delaware Bölge Mahkemesi, jürinin Hunter Biden'ı her üç suçtan da suçlu bulmasının ardından duruşmaya bir gün ara verdi. Kararın okunmasından kısa bir süre sonra First Lady Jill Biden da mahkemenin bulunduğu adliyeye geldi.

Jürinin kararının ardından ilk kez bir başkan görevdeyken aile üyesi suçlu bulunmuş oldu. Hunter Biden'ın işlediği suçlar Biden'ın başkanlık görevinden öncesine dayanıyor. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir ancak muhtemelen ilk kez suç işleyen biri olarak çok daha az ceza alacak.

Yargıç, Hunter Biden hakkındaki cezanın jürinin kararını takip eden 120 gün için belirleneceğini, bunun da kasımdaki başkanlık seçimlerinden önce ekim ortasında verileceği anlamına geldiğini söyledi.

"Bu dava, Çin, Rusya ve Ukrayna'dan on milyonlarca dolar kazanan 'Biden suç ailesi'nin gerçek suçlarından dikkati başka yöne çekmekten başka bir işe yaramamıştır"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu dava, Çin, Rusya ve Ukrayna'dan on milyonlarca dolar kazanan 'Biden suç ailesi'nin gerçek suçlarından dikkati başka yöne çekmekten başka bir işe yaramamıştır. Sahtekar Joe Biden'ın Biden ailesi suç imparatorluğu üzerindeki saltanatı 5 Kasım'da sona erecek ve bir daha asla bir Biden kişisel kazanç için devlet erişimini satmayacak. Hunter'a gelince, kendisine iyileşme sürecinde ve hukuki işlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan Hunter Biden'da, kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığı başlamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlu bulundu - Son Dakika

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